Российский промоутер объяснил, за счет чего Макгрегор мог победить Порье

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог победить американца Дастина Порье за счет случайной атаки.

«Шансом Конора в этом бою была больше случайная атака, потому что Порье на ходу, в очень хорошей форме; он физически и тактически очень правильно подготовился к поединку. Не думаю, что Макгрегор выдержал бы такой темп на протяжении всех пяти раундов, даже если бы не сломал ногу в первом. Его травма — несчастный случай, ни один спортсмен не будет специально травмировать другого. Просто так получилось. Очевидно, что это слабое место у Конора, он уже не впервые так травмирует ногу», — сказал Хрюнов «Газете.Ru».

Третий бой между бойцами стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Ранее известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков рассказал о том, какое значение для карьеры Макгрегора будет иметь второе подряд поражение от Порье.