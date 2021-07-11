Промоутер Хрюнов не исключил, что Макгрегор завершит карьеру после поражения от Порье

Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от поединка между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором и американским бойцом Дастином Порье.

«Главное, что произошло минувшей ночью — сам факт проведения боя. Мы увидели Макгрегора, который буквально накинулся на Порье. Загадочность этого персонажа, я имею в виду Макгрегора, состоит в том, что любовь фанатов, которая у него есть, приносит фантастический финансовый результат. На сегодняшний день это около двух миллионов проданных платных трансляций, полная арена, поэтому я думаю, что Конор вряд ли закончит профессиональную карьеру. Хотя, после такого поражения, скорее всего объявит об этом.

Что касается самого боя, то Порье в глазах любителей смешанных единоборств останется парнем, дважды побеждавшим Макгрегора. Лет через 25 в баре его будут хлопать по плечу и восклицать: «А, это ты? Тот самый, кто два раза победил Конора?», будут наливать ему виски, который Макгрегор и производит.

По ходу предыдущего поединка по Конору было видно, что он очень редко проводит бои. У него не хватает специального качества— выносливости. В единоборствах нужно постоянно тренироваться, и в какой-то периодике, (например раз в три месяца) выходить в октагон. А Макгрегор — большая величина, настоящая звезда, которому в какой-то момент показалось, что тренироваться в общем-то и необязательно. Сейчас фанаты сыты, волки целы — очередная победа Порье. Нам остается только в очередной раз поздравить тех, кто подражает Макгрегору», — сказал Хрюнов.

Третий бой между бойцами стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Ранее известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков рассказал о том, какое значение для карьеры Макгрегора будет иметь второе подряд поражение от Порье.