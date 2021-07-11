Вице-президент RusFighters дал прогноз на бой Порье — Оливейра за титул чемпиона UFC

Известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» оценил шансы Дастина Порье на успех в поединке с Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Я оцениваю шансы Порье как очень хорошие. Жду этот бой с большим нетерпением. Не только Порье, но и Оливейра сейчас находится на пике своих возможностей.

В начале карьеры в UFC у бразильца были случаи «попал — не попал», какая-то нестабильность. Чарльз то одерживал яркие победы, то проигрывал, если соперник не ломался и не уступал ему.

Но сейчас Оливейра очень уверенно идет. Давно известно, что у него хорошая техника борьбы в партере, но теперь он добавил еще и классную технику переводов в борьбу. Обычно это является слабой стороной многих хороших партеристов, в частности, бразильцев.

Они отлично борются в партере, но испытывают проблемы с тем, чтобы перевести туда соперника. У Оливейры таких трудностей больше нет.

Кроме того, он очень подтянул свою ударную технику. Я думаю, он составит достойную конкуренцию Порье. Так что шансы у обоих будут 50 на 50. Это очень интересный бой», — подытожил Жернаков.

Ранее промоутер объяснил, почему не видит смысла в продолжении карьеры Конора Макрегора после поражения от Порье на UFC 264.