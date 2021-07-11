Российский промоутер раскритиковал идею о четвертом поединке между Макгрегором и Порье

Известный российский ММА-промоутер Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему не видит смысла в четвертом поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявил, что планирует организовать еще один бой между этими соперниками.

«В этом бою Макгрегор показывал то же самое, что и в предыдущем, только, наверное, мог бы сделать упор на каком-то другом техническом аспекте. Мне кажется, что если Макгрегор и Порье подерутся еще десять раз, то в девяти случаях победу одержит американец», — отметил Жернаков.

«Стоит ли проводить четвертый поединок, о котором говорил Дана Уайт? Это уже решат маркетологи UFC. Если они посчитают, что такой поединок соберет какую-то значительную сумму, то могут и провести.

Но, учитывая, что последний бой достаточно уверенно выиграл Порье, в этом есть определенные сомнения», — подытожил российский промоутер.

Ранее Жернаков объяснил, почему Макгрегор без шансов проиграл Порье на UFC 264.