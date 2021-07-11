Российский промоутер объяснил, почему Макгрегор без шансов проиграл Порье
Известный российский ММА-промоутер Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье на турнире UFC 264.
Ирландец проиграл техническим нокаутом после того, как неудачно оступился и сломал ногу в конце первого раунда.
«Я ожидал победы Порье, хотя не именно такого результата, потому что Макгрегор неожиданно получил травму. Однако я предполагал, что Дастин выиграет именно техническим нокаутом, и думал, что это произойдет примерно во втором раунде. Травма лишь ускорила победу Порье.
Хотя оба спортсмена напряженно готовились к этому бою, было видно, что у американца есть преимущество — как психологическое, так и техническое.
Порье и в предыдущем поединке с Макгрегором достаточно уверенно навязал ему свой план на бой. А если это удается сделать, то шансы на победу становятся очень высокими.
В этом бою я не увидел ничего нового, что мог бы предложить Конор, чтобы это значительно повлияло на результат. Ни в ударной технике, ни в борьбе. Вряд ли за то время, которое прошло между их вторым и третьим боем, Макгрегор мог научиться чему-то кардинально новому, чтобы удивить Порье.
Он показывал то же самое, только, наверное, мог бы сделать упор на каком-то другом техническом аспекте. В итоге все получилось, как получилось», — отметил Жернаков.
Ранее сообщалось, что Макгрегор перенесет операцию из-за перелома ноги в поединке с Порье.