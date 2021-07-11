Порье отреагировал на оскорбления Макгрегора в адрес его жены

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Дастин Порье высказался об оскорблениях в адрес его жены Джоли со стороны экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Она начала нервничать… Я-то давно привык быть в центре внимания. Я уже привык к этому, а жена — нет. Когда вся эта отрава, весь этот яд, вся эта ненависть вылились на нее, то она немножко переживала по этому поводу. Я относился спокойно», — сказал Порье на пресс-конференции после поединка.

Спортсмен отметил, что ему не хотелось бы, чтобы его близким приходилось сталкиваться с подобным поведением. Также представитель США выразил мнение, что оскорблениями Макгрегор пытается себя завести перед боем.

«Он специально это делает и внушает себе те вещи, про которые говорит. Может быть, на самом деле он лучше, чем кажется», — сказал Порье.

Бой между американцем и Макгрегором прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 264. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.

Ранее супруга Порье показала средний палец Макгрегору после его поражения.