Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки

Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче Кубка Америки — 2021 против Бразилии (1:0). Счет в матче на 22-й минуте открыл аргентинец Анхель Ди Мария. Этот гол остался единственным забитым в финальом противостоянии. Сборная Аргентины выиграла свой 15-й Кубок Америки. Для аргентинцев это первое чемпионство на турнире с 1993 года.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе A, набрав десять очков. Аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1), а также обыграли Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливию (4:1). В 1/4 финала аргентинская команда обыграла Эквадор (3:0), а в полуфинальном матче одержали победу над Колумбией в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Бразилия набрала десять очков на групповом этапе, расположившись на первой строчке группы B. Бразильская команда обыграла Чили (3:0), Перу (4:0), Колумбию (2:1) и сыграла вничью с Эквадором (1:1). В четвертьфинале бразильцы одержали победу над Чили (1:0), а в полуфинальном матче обыграли Перу (1:0).

Кубок Америки — 2021. Финал.

Аргентина — Бразилия — 1:0

Голы: 1:0 — Ди Мария (22).

Ранее сборная Колумбии завоевала бронзовые награды Кубка Америки.