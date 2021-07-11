Клишина — о жизни в США: жутко дорогая медицина, полмагазина замороженных продуктов

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину Дарья Клишина сравнила жизнь в России и США.

«У тебя должна быть какая-то определенная страховка, всё это жутко дорогое. Почему я за это должна платить, когда я это не использую? Вся эта система кредитных карт, ты просто обязан иметь именно кредитную карточку, которую ты каждый месяц должен пополнять со своей дебетовой карточки, потому что у тебя должна быть кредитная история, потому что без нее ты даже не можешь купить телефон в магазине!

Жутко дорогая медицина, в аптеке ничего не купить, живот болит, «Мезима» нет — типа того. Как американцы питаются, думаешь: «Что такое, полмагазина замороженных продуктов, где нормальная еда?

Из того, что нравится: нельзя не обратить внимания, что люди приветливые, более открытые. Это приятно, вот идешь с каким-то плохим настроением, а человек просто идет тебе навстречу и скажет «Привет!» У тебя даже настроение улучшается. Помню, была полтора года назад в России, где-то шла и увидела девушку, мне так понравилась ее юбка, говорю: «Девушка, у вас такая юбка красивая!» — она на меня посмотрела как на чокнутую. Потом себе говорю: «Так, стоп, мы в России, ты не можешь разговаривать с незнакомцами». Здесь, в США, люди очень доверчивы, если ты скажешь: «Я не украла этот леденец, я за него заплатила, просто чек выбросила», — тебе поверят», — приводит слова Клишиной Sport24.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет болеть за сборную Италии в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с англичанами.