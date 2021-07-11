Экс-футболист: покидать тонущий корабль не в стиле Черчесова, его вынудили уйти

Cоветский и российский футболист Равиль Сабитов высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Напомним, 8 июля Российский футбольный союз (РФС) принял решение расторгнуть контракт со специалистом. Черчесов согласился расстаться с организацией на комфортных для нее условиях и отказался от положенной ему компенсации. Сабитов заявил, что удивился отставке Черчесова. Специалист вспомнил неудачное выступление сборной России на Кубке конфедераций-2017, где она показала не лучший результат.

«Практически вся страна говорила, что надо менять тренера, но его оставили, и через год команда здорово выступила на чемпионате мира, а Черчесов за короткое время выбился из грязи в князи. Сейчас сборная России очень плохо выступила на чемпионате Европы. Был созван техком РФС, на котором работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, но при этом Черчесову было выражено доверие. На пресс-конференции он сам сказал, что собирается работать до конца. Покидать тонущий корабль не в стиле Черчесова — значит, его вынудили уйти в отставку.

И спрашивается, зачем было нужно на техкоме озвучивать полное доверие Черчесову. Тогда было бы логичнее сказать: мы выслушали отчет главного тренера, но для принятия решения взяли паузу. А то техком выступил в защиту Черчесова, но увидел, что народ недоволен, и тут же решение было изменено. То есть РФС попал под давление многомиллионного российского народа — так, что ли, получается?» — передает слова Сабитова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.