Шотландская газета поддержала Италию перед матчем с Англией в финале Евро

Шотландская газета The National поместила на обложку главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе героя фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда», — гласит подпись к обложке.

«Храброе сердце» — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против Англии. Главную роль исполнил Мел Гибсон.

Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет на «Уэмбли». Финал состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее итальянский тренер раскритиковал вратаря сборной Англии перед финалом Евро-2020.