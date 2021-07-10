Кавазашвили: я удивился, зачем Черчесов согласился участвовать в пресс-конференции

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Я к нему как к человеку и к товарищу отношусь абсолютно положительно. У любого выдающегося человека бывают в жизни огрехи, так что осуждать кого-то я не имею права. То, как он выступил на пресс-конференции, конечно, вызывает вопросы. Он не ответил ни на один вопрос, касавшийся непосредственно футбола. Я удивился, зачем он вообще согласился участвовать в пресс-конференции. Кроме того, я был удивлен тем, что он начал перекладывать ответственность за неудачные моменты на чемпионате Европы на кого-то. Я все ждал, что он скажет правду: что были допущены ошибки. Но слышал от него только извинения – слова, которые не были ничем подтверждены.

Он повторял одно и то же: что он – государственный служащий. Но он же абсолютно четко знает, что с ним подписал контракт Российский футбольный союз – общественное объединение, не являющееся государственным органом. Почему он хотел заострить перед всезнающими журналистами на это внимание? Высказывая такое, он себя возвысил тем, что подчиняется только первому лицу. Это была его грубейшая ошибка.

Когда я услышал, что он отказался от компенсации, то был удивлен. Как я помню, кто бы ни был главным тренером, ни один не отказывался от таких больших кушей. То, что написали журналисты, еще не знает, что это произошло действительно. Я не слышал, чтобы он сам лично выступил и сообщил об этом. Возможно, это «утка», чтобы его обелить и сказать, какой он благородный человек. Предприниматель среднего класса должен работать всю жизнь, чтобы заработать пять миллионов евро, не говорю уже о середняках. Чтобы я, ветеран, заработал столько? Да мне не хватит жизни, я столько не имел никогда.

Но была фраза: мол, я отказываюсь от этих денег, но заплатите моему тренерскому штабу. Конечно, это звучит очень классно и благородно. Однако члены тренерского штаба все подписали контракт – и получат столько, сколько им полагается. Все получат, до одного. Не будет такого, что кому-то не заплатят. Так зачем, откуда появилась эта реплика? Посмотрим, что дальше будет», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Ранее спортивный юрист Валерий Федореев рассказал о возможных вариантах расторжения контракта между РФС и Станиславом Черчесовым.