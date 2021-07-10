Спортивный юрист рассказал об особенностях расторжения контракта с Черчесовым

Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал о возможных вариантах расторжения контракта между РФС и Станиславом Черчесовым. Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России. Специалист отказался от положенной ему компенсации. По контракту экс-наставник сборной России зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

«Когда его брали на работу, с ним заключали трудовой договор. В нем иногда прописывается основание для увольнения с выплатой компенсации. Если там ничего нет, то основания такие: если он уходит по собственному желанию, то ему никакая компенсация не выплачивается в принципе; если он уходит по соглашению сторон, то возможны варианты. Как правило, компенсация выплачивается, она может быть абсолютно любой. Он, например, говорит, что согласен уйти за пять миллионов. Работодателя это устраивает, они подписывают увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации – она называется «выходное пособие» - в размере пяти миллионов.

Либо можно уволить по соглашению сторон вообще без компенсации. То есть, основание увольнения будет то же – соглашение сторон, - но компенсация никакая не выплачивается. Это может быть прописано в контракте, но с главными тренерами, как правило, такое не бывает. У них происходит следующее. Подписывается договор, например, на пять лет. В нем говорится, что в случае досрочного прекращения договора по соглашению сторон выплачивается компенсация в определенном размере. Но даже если этот пункт есть, его можно поменять – для этого заключается дополнительное соглашение к договору.

Еще может прямо прописываться, в каком случае прекращается договор – например, если команда не выходит в плей-офф чемпионата Европы. С Черчесовым такое, наверное, было невозможно, но теоретически это возможно. Если команда действительно не проходит групповой этап, то договор прекращается, прописывается, что по соглашению сторон – поскольку такого основания для увольнения, как невыход в следующий раунд, в законе нет. Поэтому говорится, что договор расторгается по соглашению сторон без выплаты всякой компенсации.

Если в трудовом договоре была прописана компенсация, есть вариант, при котором тренер может от нее отказаться. Для этого просто заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором этот пункт отменяется. Либо в договоре может быть написано, что в случае увольнения по соглашению сторон тренеру полагается компенсация в размере пяти миллионов. Тогда стороны заключают не дополнительное соглашение, а само соглашение об увольнении, в котором они просто прописывают, что стороны прекращают сотрудничество, а компенсация не выплачивается, и соответствующий пункт договора не применяется», — сказал Федореев.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих эмоциях после выступления на чемпионате Европы — 2020.