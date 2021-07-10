Сын легендарного боксера скончался в возрасте 29 лет

Бывший чемпион мира WBO в среднем весе Крис Юбэнк сообщил о смерти своего сына Себастьяна Юбэнка. Сын легендарного боксера скончался в Дубае в возрасте 29 лет. Себастьян был найден мертвым на пляже. Как отмечается, Себастьян утонул во время плавания.

«Я никогда не думал, что напишу эти слова или испытаю то чувство, которое сейчас испытываю из-за потери сына. Моя семья и я опустошены, узнав о смерти Себастьяна всего за несколько дней до того, как ему должно было исполниться 30 лет, — говорится в заявлении Криса Юбенка», — передает слова боксера The Mirror.

Себастьян был третьим по возрасту из пяти детей Юбэнка. В 2018 году он начал карьеру боксера в полутяжелом весе, также был личным тренером.

У Себастьяна остались жена и новорожденный ребенок.

Себастьян Юбэнк в 2018 году начал профессиональную карьеру боксера, на его счету три победных поединка.

Ране экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал прогноз на исход поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Бой состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе.