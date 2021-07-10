Авербух рассказал об эмоциях Медведевой от выступления в паре с Энбертом

Известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, как Евгения Медведева справляется с важной ролью в драматическом спектакле «Анна Каренина» и как она освоила парные элементы в дуэте с Александром Энбертом.

Фигуристы исполняют роль влюбленной пары — Китти Щербацкой и Константина Левина.

«Участие в серьезном спектакле после новогодних сказок — это большой вызов для Евгении, и актерский в том числе. Однако Женя — большая умница, и работать с ней — одно большое удовольствие. Она, во-первых, показывает несколько крупных сольных номеров, а во-вторых, для нее стало особенным челленджем знакомство с парным катанием.

Она выступает в дуэте с Александром Энбертом, разучивает сложные поддержки, тодес и другие элементы парного катания. Я думаю, что от спектакля к спектаклю ребята будут все больше и больше скатываться между собой и постепенно обрастать новыми элементами», — сказал Авербух.

Также продюсер отметил, что Медведева получает удовольствие от работы с Энбертом.

«Я вижу, как Жене нравится работать в паре, и думаю, что все выглядит очень хорошо», — поделился своим мнением знаменитый постановщик.

Ранее Авербух рассказал, как планирует объединить Евгению Медведеву и Алину Загитову в новом сезоне «Ледникового периода».