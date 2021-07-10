Комментатор считает, что игроки не благодарят Черчесова, потому что боятся

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что игроки сборной России не благодарят з-а проделанную работу уволенного с поста наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Я удивлен, почему игроки молчат. Они достаточно активны, когда все хорошо. Они сейчас на сборах – ну и что? Им телефон отключили?» — передает слова Генича «Матч ТВ».

Генич вспомнил уход Массимо Карреры из московского «Спартака», когда весь состав поблагодарил тренера за работу. Он считает, что также должно быть и в сборной России.

«Это национальная сборная, они пять лет вместе, разные игроки были, они могли бы публично поблагодарить тренера. Кто-то, может, отправил ему сообщение, но, учитывая сейчас раздраженность болельщика, могли бы это сделать публично. Почему не пишут? Да боятся! Игроки настолько задавлены, настолько задушены сейчас. Кем? Общественностью, болельщиками. Они боятся написать. Я уверен, что многие позвонили ему, отправили сообщение. Сейчас у каждого телефон под рукой. Ты что-то написал, и сразу идет реакция», – сказал Генич.

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов, уволенный с поста главного тренера национальной команды России, получил зарплату только за июль 2021 года.