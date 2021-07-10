РФС выплатил Черчесову зарплату только за июль

Станислав Черчесов, уволенный с поста главного тренера национальной команды России, получил зарплату только за июль 2021 года. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Специалист отказался от положенной ему компенсации. По контракту экс-наставник сборной России зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее журналист Геннадий Орлов высказался о возможном назначении экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва на пост тренера национальной команды России.