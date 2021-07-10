Игрок НБА с угрозой ответил баскетболисту-наркоману

Баскетболист «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон написал угрожающий комментарий бывшему игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламару Одома под постом в Instagram его спутницы Хлои Кардашьян.

«Господь не стал забирать тебя к себе на первый раз. Рискуй снова, если хочешь, но результат будет другим», – написал Томпсон.

Томпсон намекнул на инцидент 2015 года, когда Одома едва не умер в результате передозировки наркотиков. Ламар ответил под постом Кардашьян серией смайлов, на что Томпсон ответил угрожающими словами.

Тристан Томпсон является бывшим мужем Ким Кардашьян. Одома также был женат на девушке. Тристан воспитывает дочь вместе с Кардашьян.

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