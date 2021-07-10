Губерниев не считает катастрофой возможный уход Фернандеса из сборной России

Журналист Дмитрий Губерниев оценил возможный уход защитника Марио Фернандеса из сборной России, передает Sport24.

«Я бы не стал говорить, что это станет катастрофой. Это потеря, безусловно, потому что он сильнейший на своей позиции, и хотелось бы, чтобы он еще поиграл, даже несмотря на его травмы, желания. Теперь он «суперМарио», у нас в России на хорошем счету, и мы ему за это очень благодарны», — сказал Губерниев.

Фернандес получил травму в матче второго тура Евро-2020 против Финляндии и не смог продолжить турнир.

На чемпионате Европы — 2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.

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