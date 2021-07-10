Орлов считает, что Лёв не нужен сборной России

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможном назначении экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва на пост тренера национальной команды России.

«Нам не нужен в сборной Лёв. Зачем ему ехать поднимать российский футбол, если он так здорово поработал со сборной Германии? У него там и титулы были, и прочее. Конечно, он специалист. Но надо ли ему в Россию ехать? Захочет ли? Надо много энергии, чтобы поднять российскую сборную», — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

На чемпионате Европы-2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее бывший футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.