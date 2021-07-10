Колумбия обыграла Перу в матче за третье место Кубка Америки

Сборная Колумбии завоевала бронзовые награды Кубка Америки.

В матче за третье место колумбийцы обыграли Перу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 45-й минуте открыл перуанец Йосимар Йотун. В начале второй половине встречи Хуан Куадрадо сделал счет 1:1, а на 66-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед. На 82-й минуте Джанлука Лападула сравнял счет. Победу Колумбии принес точный удар Диаса в компенсированное время.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

В решающем матче сыграют Аргентина и Бразилия. Встреча состоится 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

Кубок Америки. Матч за 3-е место

Колумбия — Перу — 3:2

Голы: 0:1 — Йотун, 45; 1:1 — Куадрадо, 49; 2:1 — Диас, 66; 2:2, Лападула, 82; 3:2 — Диас, 90.

Ранее Неймар послал всех бразильцев, кто не будет поддерживать сборную в финале Кубка Америки.