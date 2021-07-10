Хабиб назвал фаворита финала Евро-2020

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что Англия обыграет Италию в финальном матче Евро-2020.

«На стороне Италии — опыт. А англичане более молодая команда и превосходит соперника в скорости. Думаю, они победят. Тем более, что им придется играть дома», — сказал Хабиб в видео, которое доступно в Instagram-аккаунте тренера Хавьера Мендеса.

Англия сыграет в решающем матче Евро-2020 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы в 1968 году, обыграв Югославию, а англичане впервые вышли в финал турнира.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финала Евро-2020.