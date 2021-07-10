Кирьяков считает, что Лунев рискует, переходя в «Байер»

Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков высказался о переходе Андрея Лунева в леверкузенский «Байер», передает «Чемпионат.com».

«Лунев рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут. Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунева есть качества, которые позволят составить конкуренцию», — сказал Кирьяков.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал. На Евро главный тренер команды Станислав Черчесов включил в заявку вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, голкипера «Динамо» Антона Шунина и игрока «Рубина» Юрия Дюпина. При этом тренерский штаб решил обойтись без представителей команд РПЛ, занявших первые три места в минувшем чемпионате: Лунева, спартаковца Александра Максименко и вратаря «Локомотива» Гильерме.

Ранее Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, рассказал о том, как проходили переговоры с леверкузенским «Байером».