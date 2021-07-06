Федун: по Кокорину в плюсе не остались, есть вопросы к Газизову

Глава московского «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу некоторых трансферов столичной команды.

«Остались ли в плюсе по Кокорину? К сожалению, нет. Вопросы к Газизову. Верю ли в то, что Гус Тиль еще заиграет в «Спартаке»? Никогда не говори «никогда». У него еще три года контракта — он продлил соглашение перед арендой в роттердамский «Фейеноорд». У него есть потенциал. Он из Голландии ушел звездой, а попал в мясорубку, где его не ставили в состав. Это тяжело психологически», — приводит слова владельца красно-белых «СЭ».

Александр Кокорин пополнил московский клуб в августе 2020 года в статусе свободного агента.

Форвард перешел из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину» зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее Леонид Федун заявил, что не видит смысла тратить полмиллиарда в год на детские команды, если отменят лимит.