Экс-форвард «Анжи» Лахиялов: выходки Черчесова терпели, пока был результат

Экс-форвард махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«К этому шло. Фон вокруг Черчесова в последнее время был, мягко говоря, не очень. Он сам себе такой фон создавал. Когда результат был положительный, еще можно было как-то терпеть его выходки, но после отрицательного результата никто уже не стал это делать — ни руководство, ни журналисты, ни в целом спортивное сообщество», — приводит слова Лахиялова Eurofootball.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее российский рэпер Леван Горозия (L'One) потроллил Станислава Черчесова после его отставки с поста главного тренера национальной команды.