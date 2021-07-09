Колосков о Карпине в сборной России: не вижу достижений, чтобы его рассматривать

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о том, кто должен стать новым главным тренером национальной команды после отставки Станислава Черчесова.

«Кто должен стать новым тренером? Для меня ясно одно – российского специалиста нужного уровня у нас сегодня нет. Поэтому прийти должен иностранец. А кто им будет – должен определить Дюков.

Карпин? А какие у него есть достижения, чтобы рассматривать его кандидатуру на эту должность? Он что, выиграл Лигу чемпионов? Так что останусь при своем мнении. Тем более, что ситуация сейчас в сборной непростая», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее член этического комитета РФС Андрей Созин высказался об отставке главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.