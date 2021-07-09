Журналист Арустамян назвал самую очевидную кандидатуру на смену Черчесову

Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды и также поделился мнением о кандидатах на эту должность.

«РФС влл переговоры с российскими тренерами. Но рынок очень узкий, выбор небольшой — все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими у РФС не срослось.

В итоге переключились на иностранцев. Конкретики тут пока нет, но самый очевидный вариант — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.

Доменико Тедеско — один из вариантов. Немец готов вступить в предметные переговоры. Но ждет официального предложения.

Повторюсь, окончательно ничего не решено. У Дюкова большой опыт назначения иностранных тренеров в «Зените» — от Лучано Спаллетти до Мирчи Луческу. Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов заявил, что Станислав Черчесов полностью испортил имидж сборной России и ее главного тренера.