РФС выплатит Черчесову 300 млн рублей в качестве неустойки

Российский футбольный союз (РФС) выплатит бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову 300 млн рублей в качестве неустойки за досрочное расторжение трудового договора. Об этом сообщает Eurostavka.

Отметим, что до этого спортивные СМИ сообщали о том, что 57-летний специалист отказался от положенных по контракту денег.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.