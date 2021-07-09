В РФС хотят видеть немца в качестве нового главного тренера сборной России

Приоритетной кандидатурой в качестве нового главного тренера сборной России рассматривается немецкий специалист. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника, одним из возможных преемников Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды России является тренер молодежной сборной Германии Штефан Кульц.

Не исключены также варианты с заключением трудового договора с Йоахимом Лёвом или Доменико Тедеско.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.