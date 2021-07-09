«Олимпик» из Донецка снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу

Донецкий «Олимпик» принял решение ен участвовать в предстоящем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении, опубликованном на портале донецкой команды от лица президента клуба Владислава Гельзина, говорится о том, что руководство приняло данное решение с тяжестью на сердце.

«Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена», — цитирует слова Гельзина пресс-служба донбасского коллектива.

Напомним, что «Олимпик» дебютировал в элитном дивизионе украинского футбола в 2014 году. В сезоне-2016/17 команда заняла по итогам чемпионата четвертое место и получила право сыграть в Лиге Европы.

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