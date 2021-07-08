Экс-игрок сборной Англии: за фол на Стерлинге можно было ставить два пенальти

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота сборной Дании в полуфинальном матче Евро-2020 с англичанами.

«Не понимаю, о чём идёт речь. За такое можно было ставить два пенальти», — написал Линекер под видео с падением Стерлинга в «Твиттере».

Напомним, футболист сборной Англии Рахим Стерлинг, находясь в штрафной зоне с мячом, упал после незначительного касания защитника датсой команды, после чего арбитр (с подсказкой VAR) назначил 11-метровый удар. Гари Кейн не смог реализовать свою попытку с первого удара, но забил мяч с добивания. Этот гол стал победным для сборной Англии (2:1) и вывел ее в финал Евро-2020.

Сборная Англии в финальном матче чемпионата Европы — 2020 встретится с командой Италии. Игра пройдет на 1 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.