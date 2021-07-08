Экс-наставник сборной считает, что Черчесов может возглавить «Спартак»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«У работы Черчесова в сборной есть две стороны. Первая — успешное выступление на чемпионате мира в России. Качество игры тогда соответствовало нашим чаяниям. Те волнения, которые мы испытывали, объединяли народ. Думаю, это было зарождение веры в наш футбол. Вторая часть — провал на чемпионате Европы. Неуспешное выступление, если говорить о качестве игры, которое также не подкреплялось результатом», — передает слова Игнатьева «Чемпионат».

Игнатьев заявил, что благодаря чемпионату мира — 2018 Черчесов вошёл в историю сборной, российского футбола. Сначала как игрок, теперь — как тренер.

«Каким Черчесов запомнится? Это что, похороны? Возможно, завтра он возглавит «Спартак». Его не надо хоронить. Он действующий тренер в рабочем состоянии», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным», — сказал Игнатьев.

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением об уволенном тренере сборной России Станиславе Черчесове.