Мостовой: Черчесов держался за свой пост, хотя кто откажется от денег и славы?

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поразмышлял на тему состоявшейся отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Ничего неожиданного в отставке Черчесова нет. Надо было уходить сразу после того, как провалились. На мой взгляд, это правильное решение. Он провел цикл, результаты плохие — ну, извини, есть другие кандидаты. Зачем держаться столько лет за одно место? Хотя кто откажется от денег и славы? Со сборной России ничего не случится. Потрясением тренерская отставка ни для кого не станет, это рабочая ситуация. В первый раз, что ли?» — цитирует Мостового «Комсомольская правда».

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. 8 июля 2021 Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее исполнитель Леван Горозия (L Станислава Черчесова с поста главного репера сборной России по футболу.