Судья Федотов объяснил, почему из-за второго мяча на поле не остановили матч Англия — Дания

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод, случившийся в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Дания перед назначением пенальти в пользу англичан.

В дополнительное время при счете 1:1 нидерландский арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях. По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда.

При этом за несколько секунд до назначения 11-метрового на поле оказалось сразу два мяча. Нападающий Рахим Стерлинг и сопровождавший его защитник пронеслись мимо лишнего снаряда и не коснулись его.

«Эти разговоры особого внимания не стоят. Здесь нидерландский судья Маккели не остановил встречу и правильно сделал, так как второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать», — цитирует арбитра «Чемпионат.com».

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин считает несправедливым пенальти в матче Англия — Дания.