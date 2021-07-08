Булыкин о пенальти датчанам: видел два мяча на поле, поэтому есть вопросы к судье

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти ворота сборной Дании в матче с Англией в рамках полуфинала чемпионата Европы — 2020.

«Я тоже, как и все, сомневаюсь насчет правильности назначения пенальти. Я пересматривал повтор и увидел два мяча на поле, поэтому есть вопросы к судье, конечно. Арбитры лучше знают правила игры, именно они принимают решения, но, как по мне, пенальти спорный.

Судьи VAR, думаю, могли что-либо по-другому сделать, чтобы в крайнем случае они могли объяснить, показать этот момент — где именно они увидели нарушение правил на Рахиме Стерлинге, и тогда бы у футбольной общественности возникло бы меньше вопросов.

Эпизод с лазерной указкой, которой светили в глаза Шмейхелю, я не заметил. Сам голкипер не обращался к судье и не говорил о том, что произошло. Того, что кто-то с трибун мешал датскому вратарю, я не видел», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

В дополнительное время при счете 1:1 нидерландский арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях. По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин считает несправедливым пенальти в матче Англия — Дания.