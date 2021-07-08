В Англии просят сделать выходной, если их сборная победит на Евро

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии в финале над итальянцами на чемпионате Европы — 2020.

На данный момент подпись под петицией поставили уже более 60 тыс. человек. В случае увеличения числа подписей до 100 тыс., парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.

Полуфинальная встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, также пройдет на «Уэмбли». Финал состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Ранее сообщалось, что сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро.