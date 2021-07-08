Сергачев стал самым молодым двукратным обладателем Кубка Стэнли среди россиян

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев стал самым молодым россиянином, которому удалось завоевать два Кубка Стэнли.

Российский хоккеист помог своей команде одержать победу над «Монреаль Канадиенс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4-1.

Свой второй Кубок Стэнли Сергачев завоевал в 23 года и 13 дней. Предыдущее достижение принадлежало Вячеславу Войнову, который стал двукратным обладателем трофея в составе «Лос-Анджелес Кингз» в возрасте 24 лет и 150 дней.

Сергачев был выбран «Монреалем» на драфте 2016 года под общим девятым номером, а следующим летом его обменяли в «Тампу».

В завершившемся розыгрыше плей-офф НХЛ защитник принял участие в 23 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что число двукратных обладателей Кубка Стэнли из России выросло до десяти. По этому показателю Сергачев, а также вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров присоединились к Сергею Зубову, Сергею Немчинову, Вячеславу Козлову, Олегу Твердовскому, Павлу Дацюку, Войнову и Вячеславу Фетисову.