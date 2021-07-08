Василевский обновил уникальное достижение в Кубке Стэнли

Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский обновил собственный уникальный рекорд в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» (1:) россиянин отразил все 22 броска. Он является единственным вратарем в истории НХЛ, которому удалось завершил пять серий подряд матчами на ноль. Также ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в заключительных встречах с «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролиной Харрикейнз», «Флоридой Пантерз» и «Даллас Старз».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Василевский получил награду самому ценному игроку Кубка Стэнли.