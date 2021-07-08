Форвард «Тампы» Кучеров повторил достижение Гретцки и Лемье

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2020/21.

Россиянин принял участие в 23 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 24 результативные передачи.

Кучеров повторил достижение канадских нападающих Уэйна Гретцки и Марио Лемье, которым удалось обогнать ближайшего преследователя в списке бомбардиров на девять баллов. Вторым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, в активе которого 23 балла (14+9).

Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2011 года под общим 58-м номером. В 2019 году он стал обладателем личных наград «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», а в сезоне-2019/20 завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ. В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли российский вратарь принял участие в 23 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражал 93,5% броска при коэффициенте полезности 1,99. Также он оформил пять шат-аутов.