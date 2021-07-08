«Тампа» обыграла «Монреаль» и завоевала Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Кубок Стэнли.

Встреча, прошедшая в Тампе на «Амали-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей на 34-й минуте отличился Росс Колтон. Ему ассистировали Дэвид Савар и Райан Макдона.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 22 броска и оформил шат-аут. Форвард «молний» Никита Кучеров провел на льду 19 минут 36 секунд и нанес пять бросков по воротам соперника. Его одноклубник Михаил Сергачев за 20 минут 43 секунды совершил один бросок.

Защитник «Монреаля» Александр Романов за 12 минут 43 секунды не отметился результативными действиями.

Для «Тампы» это третий Кубок Стэнли. Прежде клуб завоевывал трофей в 2004 и 2020 году.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский установил уникальное достижение.

НХЛ. Кубок Стэнли. 5-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Колтон (Савар, Макдона) — 33:27