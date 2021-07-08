Кейн первым в истории Евро не забил пенальти в дополнительное время

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, которому не удалось реализовать пенальти в дополнительное время матча.

На 104-й минуте встречи 1/2 финала против команды Дании (2:1), которая прошла 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, форвард получил возможность вывести свою команду вперед при счете 1:1. Удар англичанина отбил Каспер Шмейхель, однако Кейн оказался первым на добивание и смог отправить мяч в сетку.

Также он стал только вторым футболистом, которому удалось забить мяч в составе сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата Европы. До него это удалось сделать Алану Ширеру в 1996 году в матче с Германией (1:1, 5:6 — по пенальти).

Ранее сообщалось, что Кейн повторил рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии на крупных международных турнирах. Гол в ворота сборной Дании стал десятым для Кейна. Капитан сборной Англии повторил достижение Гари Линекера, в активе которого также десять забитых мячей на чемпионатах мира и Европы.