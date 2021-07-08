Хабиб: в Англии процветает футбол, а не коррупция

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы — 2020.

«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», — написал Нурмагомедов в сторис Instagram.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии обыграла в дополнительное время команду Дании. Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда, а спустя девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

В дополнительное время капитан англичан Харри Кейн не смог реализовать скандальный 11-метровый, однако после сейва Каспера Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал арбитров за скандальный пенальти в ворота Дании.