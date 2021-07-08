Англия впервые за 55 лет сыграет в финале крупного международного турнира

Англия впервые за 55 лет смогла выйти в финал крупного международного турнира.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли», родоначальники футбола в дополнительное время переиграли команду Дании со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На континентальных первенствах Англия никогда не выходил в финал. Прежде лучшим результатом был полуфинал Евро. В 1968 году они проиграли Югославии со счетом 0:1, а на домашнем Евро-1996 в серии пенальти уступили Германии — 1:1 (5:6).

На чемпионатах мира Англия лишь один раз доходила до финала. На домашнем мундиале 1966 года сборная в дополнительное время переиграла ФРГ со счетом 4:2 и завоевала трофей, который пока остается единственным.

Ранее сообщалось, что нападающий Харри Кейн повторил рекорд Гари Линекера по количеству забитых мячей за сборную Англии на крупных международных турнирах. Победный гол в ворота датчан стал десятым для капитана команды.