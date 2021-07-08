Слуцкий считает ошибочным пенальти в матче 1/2 финала Евро Англия — Дания

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, комментирующий матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Дании и Англии, высказался о назначении пенальти в ворота Каспера Шмейхеля на 102-й минуте.

В дополнительное время главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения форварда команды Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери.

«Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Мехле. Было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Встреча между сборными Англии и Дании проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший арбитр Юнас Эрикссон рассказал о коррупции в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при выборе судей на заключительные матчи крупных турниров. По мнению экс-судьи, выбор рефери на решающие матчи турнира никак не связан с их выступлениями.