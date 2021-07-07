На Евро-2020 был забит рекордный 11-й автогол

Во время полуфинального матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании Симон Кьер, пытаясь в подкате прервать передачу англичан, забил мяч в свои ворота. Этот автогол стал 11-м на турнире.

Напомним, что на текущем турнире автоголы забивали турок Демирал в матче со сборной Италии, немец Матс Хуммельс в игре с французами, вратарь сборной Польши Щесны в матче со словаками, португальцы Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру в игре против сборной Германии, финский вратарь Лукаш Градецки в матче с бельгийцами, а также поляки Юрай Куцка и Мартин Дубравка в матче со испанской командой, испанец Педри в матче с хорватами, а также швейцарец Закария в матче с испанцами.

В каждом матче на Евро-2020 команда игрока, забившего мяч в свои ворота, терпела поражение.

На Евро-2020 забили больше автоголов, чем за все предыдущие турниры.

Евро-2020 стартовал 11 июня. Турнир проходит в 11 городах Европы. Финальная встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Португалии.

Ранее болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020.