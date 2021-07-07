Сборная Англии в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро

Сборная Англии в дополнительное время переиграла команду Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда точным ударом со штрафного удара. Через девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

На 102-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в пользу англичан. Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна, однако капитан сборной Англии первым успел на добивание и отправил мяч в сетку ворот датчан.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, англичане встретятся со сборной Италии в финальном матче Евро-2020. Матч состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Датчане вышли в плей-офф Евро со второго места в группе В после двух стартовых поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а также крупной победы над сборной России (4:1). В 1/8 финала Дания разгромила валлийцев (4:0), а в четвертьфинальном матче обыграла команду Чехии (2:1).

Ранее болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020.

Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала

Англия – Дания – 2:1

Голы: 0:1 — Дамсгард, 30; 1:1 — Кьер (автогол), 42; 2:1 — Кейн, 104.