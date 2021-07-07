Футболист «Челси» избежал лишения водительских прав

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои выступил в суде по делу о лишении его водительских прав после превышения скорости. В 2020 году футболист ехал со скоростью 90 миль/ч по дороге с ограничением скорости в 50 миль/ч. Хадсон-Одои признал свою вину в суде. Игрок был оштрафован на 834 фунта стерлингов (около одной тысячи евро). К его правам добавили шесть штрафных баллов. Об этом сообщает BBC.

«В тот день, когда мой клиент ехал на работу, была перекрыта дорога. Ожидалось, что он прибудет на тренировку в определенное время, и, опасаясь опоздания, он решил увеличить скорость. Это было чрезвычайно глупое решение», — сказал адвокат Хадсона-Одои.

В сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) 2020/21 Хадсон-Одои провел в составе «Челси» 23 матча и отметился двумя забитыми мячами. Также англичанин стал обладателем кубка Лиги чемпионов, проведя в минувшем розыгрыше турнира семь матчей и забив два мяча.

Ранее стало известно, что в Лиссабоне за налоговое мошенничество и отмывание денег задержали президента «Бенфики» Луиша Филипе Виейру.