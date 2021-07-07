Тим Цзю может провести бой в Екатеринбурге

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что его сын Тим может провести бой в Екатеринбурге.

«Многое зависит от финансовой составляющей. Бой в Москве возможен, но я не исключаю боя на моей родине — в Екатеринбурге. Все зависит от финансов, которые мы сможем найти. С билетами сейчас сложно, с телевидением тоже, посмотрим, как нам удастся договориться», — заявил Цзю «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 7 июня Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка и защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории, завоевав также титул чемпиона Содружества наций. Для 26-летнего боксера эта победа стала 19-й на профессиональном ринге (15 — нокаутом), при этом он до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Ранее российский боксер, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко порадовался победе Цзю, отметив, однако, что до сих пор у Тима не было статусных соперников.