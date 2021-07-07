Зеленский предложил провести чемпионат Европы по баскетболу в Украине и Литве

Президент Украины Владимир Зеленский на вильнюсской международной конференции предложил Литве совместно провести чемпионат Европы по баскетболу.

«Баскетбол в Литве является «второй религией» и национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу», — передает слова Зеленского РИА «Новости».

Украинский президент считает, что идея совместного проведения баскетбольного турнира – не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Зеленский убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что обе страны способны проводить события реально мирового масштаба.

Украина должна была провести чемпионат Европы в 2015 году, но отказалась из-за нестабильной обстановки в стране.

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