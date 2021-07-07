Туктамышева считает, что сборной России по футболу нужны перемены

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мыслями о возможной смене главного тренера сборной России по футболу после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Как я прощалась со сборной России? Если честно, я была чем-то занята и не смотрела этот матч. Все говорят не очень хорошо о нашей футбольной команде, поэтому не буду с большинством. Посмотрим, что будет дальше. Моя позиция по поводу смены тренера сборной? Если что-то идет не так, нужно что-то менять, совершенствоваться, находить другие пути. Чтобы не было застоя, — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России заняла четвертую в своей группе, набрав три очка. Россияне проиграли Дании (1:4) и Бельгии (0:3), а также обыграли Финляндию (1:0). По информации СМИ, в данный момент РФС находится в поисках кандидатов на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера национальной сборной. Из возможных иностранных кандидатов называются Лёв, Виллаш-Боаш и Петкович. Карпин и Слуцкий отказались возглавлять сборную.

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