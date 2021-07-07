Украинские болельщицы разделись в знак поддержки сборной Англии

Болельщицы из Украины решили поддержать сборную Англии в матче 1/2 финала Евро-2020 против сборной Дании.

Они нарисовали на своих ягодицах английские флаги, чтобы выразить поддержку подопечным Гарета Саутгейта. Напомним, в четвертьфинале Украина уступила Англии со счетом 0:4.

Интересно, что эти девушки были задержаны в апреле 2021 года в ОАЭ за откровенную фотосессию на балконе. В ОАЭ законодательство построено на системе гражданского права и норм шариата, которые применяются равно как в отношении мусульман, так и немусульман..

Встреча состоится 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Датчане являются чемпионами Европы 1992 года. Интересно, что о своем участии в турнире скандинавы узнали за несколько недель до своего первого матча. Они заняли место Югославии, которая была дисквалифицирована из-за гражданской войны в стране.

Англия выигрывала бронзовые награды в 1968 и 1996 годах. Родоначальники футбола никогда не играли в решающем матче Евро.

Ранее тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал о давлении на команду перед матчем 1/2 финала Евро-2020 против Дании.